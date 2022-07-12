Совет министров ЕС обсудит новый кредит Украине на миллиард евро

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза обсудит и, вероятнее всего, согласует выделение Украине нового микрофинансового кредита на миллиард евро на сегодняшнем заседании, сообщил журналистам глава Минфина Чехии Збынек Станьюра. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы обсудим новую макрофинансовую поддержку Украине — один миллиард евро. Я уверен, мы достигнем договоренности», — констатировал министр.

Ранее, по данным Bloomberg, Еврокомиссия заблокировала Украине кредит в полтора миллиарда евро. Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев в беседе с РИА ФАН объяснил это решение внутренней бюрократией ЕС. Он отметил, что по правилам страна может получить кредит только на определенных условиях, а если она не соответствует требованиям, чиновники обязаны заблокировать выделение средств, иначе с них «потом спросят». Голубев добавил, что поправки в законодательстве для отдельно взятой страны делаются крайне редко.