Спецоперация 14 января 2023, 23:01 «Совершенно не ожидали». «Вагнеровец» рассказал о сражениях с ВСУ в Соледаре Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ не ожидали прорыва ВС России с севера Соледара РИА «Новости»

Читать 360tv в

Наступление группы штурмовиков из ЧВК «Вагнер» стало неожиданностью для украинских войск. Об этом РИА «Новости» рассказал участник освобождения Соледара.

«Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. То есть противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны», — заявил собеседник агентства.

Реклама

Российские штурмовики захватили центр Соледара, тем самым перекрыв для украинских подразделений пути снабжения. По словам «вагнеровца», с этой стороны ВСУ не предусмотрели оборонную линию, для них маневр российских бойцов был неожиданным.

Реклама

Минобороны сообщило о взятии под контроль Соледара 12 января. В ведомстве признали важную роль ЧВК «Вагнер» в освобождении города. Российские военные блокировали город с севера и юга, изолировали район боевых действий и не давали противнику перебрасывать в Соледар резервистов ВСУ. Артиллеристы и штурмовая авиация поддерживали наступление. Соледар взяла разнородная группировка войск, отметили в Минобороны.