Совершена попытка покушения на жизнь мэра Мариуполя

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение. Видео с места происшествия опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Отмечается, что глава города не пострадал.

«Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк и сработало в момент подъезда чиновника», — написал Руденко.

По его словам, сейчас на месте подрыва работают саперы. Есть данные, что сработавших взрывных устройств было несколько.

Факт покушения подтвердили в мэрии города.

«Да, было, все живы, все в порядке», — процитировал сотрудника администрации ТАСС.

В мае нападение произошло на мэра Энергодара Андрея Шевчика. Он и двое его телохранителей получили ранения при взрыве самодельного устройства, заложенного в подъезде дома, в котором он жил.