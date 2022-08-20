Совершена попытка покушения на жизнь мэра Мариуполя
Военкор Руденко рассказал о попытке покушения на жизнь мэра Мариуполя
На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение. Видео с места происшествия опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Отмечается, что глава города не пострадал.
«Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк и сработало в момент подъезда чиновника», — написал Руденко.
По его словам, сейчас на месте подрыва работают саперы. Есть данные, что сработавших взрывных устройств было несколько.
Факт покушения подтвердили в мэрии города.
«Да, было, все живы, все в порядке», — процитировал сотрудника администрации ТАСС.
В мае нападение произошло на мэра Энергодара Андрея Шевчика. Он и двое его телохранителей получили ранения при взрыве самодельного устройства, заложенного в подъезде дома, в котором он жил.