Совбез заявил, что спецоперацию России на Украине доведут до конца

Спецоперацию России на Украине доведут до конца. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. Его слова процитировал ТАСС.

«Операция идет по плану. При этом Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам», — сказал он.

Это заявление Нургалиев сделал на встрече с дипломатами из 96 стран. Он отметил, что некоторые регионы Донбасса частично или полностью зачищены от украинских националистов. Среди них — вся Херсонская область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Нургалиев сообщил, что в этих регионах восстанавливается привычная жизнь. Также создаются новые военно-гражданские администрации, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, фермеры начали сельскохозяйственные работы.

Однако угроза для мирного населения полностью не исчезла. Нургалиев сказал, что она исходит от украинских националистов, которые творят бесчинства.