Спецоперация 10 сентября 2023, 18:39 Совбез России раскрыл план Украины по взрыву «грязной бомбы» СБ РФ: Украина и Запад планировали взорвать «грязную бомбу» и обвинить Россию РИА «Новости»

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Киевские власти под руководством западных партнеров планировали взорвать на Украине «грязную бомбу» и затем свалить вину на Россию. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков.

«Вскрыты планы украинских неонацистов, которые <...> намеревались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме», — сказал Коков.

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В конце июля сотрудники ФСБ задержали пятерых покупателей килограмма радиоактивного цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов. Злоумышленники собирались использовать его в зоне спецоперации, чтобы выставить Россию виновной в применении оружия массового поражения. Ими руководил украинец.

По мнению политолога Алексея Ярошенко, главная цель украинских провокаторов — дестабилизировать российское общество.