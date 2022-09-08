Зарубежные аналитики все чаще критикуют Украину и США: подробности | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Разговорами уже не помочь. Только военное поражение Украины сможет обеспечить мир Политолог Светов: только капитуляция Украины может обеспечить мир Военнослужащий Росгвардии на фоне копии штурмового флага, который был водружен на крыше Рейхстага в 1945 году. Фото РИА «Новости»

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Зарубежные аналитики все чаще приходят к выводу, что Украина катится к катастрофе. Однако ВСУ изо всех сил пытаются взять реванш, чтобы отработать западные поставки оружия. Политологи уверены, что мирные переговоры бесполезны — только военное поражение Украины сможет обеспечить мир.

Итальянский социолог поддержал Россию

Социолог Алессандро Орсини назвал сложившуюся ситуацию на Украине катастрофической и для страны, и для ее союзников. Однако западные СМИ намеренно преуменьшают успехи российской армии, подчеркнул итальянец в интервью телеканалу Rai 3.

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До полного освобождения Донбасса России и народным республикам осталось преодолеть лишь последнюю оборонительную линию украинских войск в районе Славянска и Краматорска. Это будет ожидаемая победа — и трагедия для Киева, отметил социолог.

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Орсини с самого начала специальной военной операции России на Украине заявлял, что первопричиной конфликта было расширение НАТО на восток. По мнению ученого, Запад сознательно демонизирует президента России Владимира Путина.

Алессандро Орсини. Фото youtube.com.

Сложная задача

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» согласился с тем, что западные СМИ искажают реальное положение дел на Украине и ход специальной военной операции России. Однако слова итальянского социолога об оборонительной линии Славянск — Краматорск задели политолога.

«Он сказал „осталось лишь преодолеть“. Мы эту линию „лишь преодолеваем“ шесть с лишним месяцев! Ее восемь лет создавали, это глубоко эшелонированная линия обороны. По словам участников боевых действий из Народной милиции Донецка, Луганска и наших военных, это очень сложная задача», — сказал Светов.

Он добавил, что предстоит еще немало сделать для того, чтобы полностью освободить территорию Донбасса. И в первую очередь России нужно больше заботиться о том, насколько российская армия готова к осенне-зимним условиям, как ее вооружают, поддерживают.

Патриотизм заключается не в том, чтобы громко хохотать над катастрофой на Украине или замерзающей Европой. Это их проблемы, а Российской Федерации нужно решать свои Юрий Светов политолог, журналист.

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения СВО. Фото РИА «Новости»

Светов рассказал, что недавно во Франции прошел опрос, который показал, что 72% французов поддерживают санкции. Многие говорят, что санкции должны быть продлены, даже если французы от этого будут страдать.

«Вот ключевой момент, вот на чем держатся президент Франции Эммануэль Макрон и все другие: они сумели убедить общественность своих стран в том, что нужно поддерживать Украину, несмотря ни на что», — сказал политолог.

ВСУ продолжают обстрелы

Светов отметил, что в России мощная общественная поддержка президента и действий России на Украине. Однако общество вправе ждать и результатов.

Последние сутки ВСУ все сильнее обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС. Украинская армия пытается взять реванш любой ценой именно сейчас, когда США заявили о дополнительных поставках оружия на 675 миллионов долларов, напомнил Светов.

«Украина уже получила самые современные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением. Это довольно важно. И возникает вопрос: мы-то как на это будем отвечать?» — отметил политолог.

Путину и Зеленскому не о чем говорить

Светов напомнил, что задача специальной военной операции — полное освобождение территории Луганской и Донецкой народных республик, а также денацификация и демилитаризация Украины. Эти же требования Россия выдвигала и на переговорах с украинской стороной.

«Однако Украина потребовала вывести войска Российской Федерации из Крыма, Донецка, Луганска. Только после этого можно разговаривать о том, какие репарации заплатит Россия за специальную военную операцию. О каком мире тут можно договориться?» — спросил политолог.

Он напомнил, что Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией, если состоится суд над бойцами «Азова»*. Таким образом профашистская военная структура, бойцы которой сами сдались в плен, оказалась для президента Украины важнее мира в его стране.

«Сейчас Индонезия говорит, что во время встречи „Большой двадцатки“ в ноябре они готовы организовать встречу Путина и Зеленского. Вот только неясно, о чем им говорить. Очевидно, что только военное поражение Украины и ее капитуляция обеспечит мир», — заключил Светов.

* «Азов» — украинский националистический батальон, признанный террористической организацией и запрещенный на территории Российской Федерации.

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