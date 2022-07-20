Сотрудников ЦРУ уличили в обучении украинских солдат

Сотрудники ЦРУ, которые занимаются разведкой, поставками оружия и обучением украинских солдат, продолжают действовать в Киеве. При этом администрация президента США отрицает прямое участие в конфликте на Украине. С таким заявлением выступила член российской делегации на заседании ОБСЕ Юлия Жданова. Текст ее выступления опубликован на сайте МИД.

Представитель России отметила, что сегодня появляется все больше доказательств, что украинскими войсками руководят инструкторы из НАТО. Именно под их наблюдением идет атака на мирное население Донбасса из западного оружия.

«Видимо, в Капитолии уж очень хотят пополнить коллекцию из порядка 200 военных операций, совершенных США за 240 лет своей истории как государства», — заявила Жданова.

Накануне пресс-служба Пентагона распространила заявление о новой поставке на Украину еще четырех единиц ракетных систем залпового огня HIMARS. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что это уже 16-й пакет помощи Украине.