01 января 2024, 07:53
Сотрудники немецкого телеканала попали под обстрел в отеле Харькова
Сотрудники и переводчик телеканала ZDF попали под обстрел в Харькове
Переводчица и сотрудники телеканала ZDF попали под обстрел в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба немецкого СМИ.
Согласно информации источника, журналисты во время нанесения удара находились в отеле «Харьков Палас».
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На телеканале уточнили, что переводчица получила переломы, у нее зафиксировали повреждение трех позвонков и ребра.
«Мы выжили чудом. Один коллега находился на 11 этаже, а еще трое — на пятом этаже», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Минобороны России сообщали, что военные нанесли массированный удар по объектам военного управления ВСУ в ответ на атаку на Белгород.
Кроме того, в ведомстве сообщали, что самолеты Су-25 нанесли удар по местам дислокации живой силы и легкобронированной техники украинских боевиков на Краснолиманском направлении. В Минобороны подчеркивали, что выполнили боевое задание под сильным радиоэлектронным сопротивлением противника.
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