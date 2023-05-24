Спецоперация 24 мая 2023, 10:19 Сотрудники МВД приступили к работе в Артемовске Пушилин: в Артемовске уже работает МВД, затем в город зайдут спасатели РИА «Новости»

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В Артемовске уже начали работу сотрудники МВД, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, на следующем этапе в город зайдут спасатели.

«С сегодняшнего дня уже завели мы туда и МВД. <…> На следующем этапе мы заводим туда сотрудников министерства по ЧС», — рассказал Пушилин.

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Он пояснил, что для того, чтобы оценить объемы разминирования, необходима материально-техническая база и наличие личного состава.

Важно, как и в предыдущих освобожденных населенных пунктах, проверить каждое здание и каждый метр территории, подчеркнул врио главы ДНР.

Пушилин также обратил внимание на стабилизацию ситуации на флангах у Артемовска. По его оценке, пик тревожности уже пройден.

О полном освобождении города в Минобороны сообщили в минувшее воскресенье, 21 мая.