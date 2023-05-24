24 мая 2023, 10:19
Сотрудники МВД приступили к работе в Артемовске
Пушилин: в Артемовске уже работает МВД, затем в город зайдут спасатели
В Артемовске уже начали работу сотрудники МВД, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, на следующем этапе в город зайдут спасатели.
«С сегодняшнего дня уже завели мы туда и МВД. <…> На следующем этапе мы заводим туда сотрудников министерства по ЧС», — рассказал Пушилин.
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Он пояснил, что для того, чтобы оценить объемы разминирования, необходима материально-техническая база и наличие личного состава.
Важно, как и в предыдущих освобожденных населенных пунктах, проверить каждое здание и каждый метр территории, подчеркнул врио главы ДНР.
Пушилин также обратил внимание на стабилизацию ситуации на флангах у Артемовска. По его оценке, пик тревожности уже пройден.
О полном освобождении города в Минобороны сообщили в минувшее воскресенье, 21 мая.
ДНР
Артемовск
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