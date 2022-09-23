Представителям СМИ с правом на отсрочку в военкомат нужно взять копию трудового договора при частичной мобилизации | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудникам СМИ c правом на отсрочку назвали список документов для явки в военкомат Сотрудникам СМИ c правом на отсрочку посоветовали трудовой договор в военкомат РИА «Новости»

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Сотрудники СМИ с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке должны при себе иметь трудовой договор и ряд других документов. Их перечень разместили в Telegram-канале Минцифры.

«Для сотрудников таких организаций (системообразующей организации в сфере информации и связи) рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой: оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем», — сообщили представители ведомства.

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Помимо договора, журналистам нужно предоставить копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором.

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Также сотрудникам СМИ для посещения военкомата нужно подготовить диплом о получении профессионального высшего образования. Кроме того, комиссии нужно предоставить оригинал подтверждения Минцифры, что место работы призывника является системообразующей компанией в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом.

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