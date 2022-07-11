Сотрудника зоопарка в Одессе приговорили к тюрьме за антиукраинские сообщения в соцсетях

Приморский суд Одессы приговорил сотрудника местного зоопарка к пяти годам колонии за сообщения в соцсети «Одноклассники», которые посчитали «антиукраинскими». Мужчину также обязали прочитать три произведения о репрессиях времен СССР на украинском языке. Об этом написало украинское издание «Детектор медиа».

В СМИ пояснили, что 14 февраля мужчина якобы опубликовал сообщение с «призывами к сепаратизму». Суд признал его виновным по части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и части 2 статьи 109 (публичные призывы к захвату государственной власти) УК Украины.

«Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года, а также обязали прочитать произведения Ивана Багряного „Тигроловы“, Василия Барки „Желтый князь“ и Уласа Самчука „Мария“», — перечислило издание.

В мае «Известия» со ссылкой на Минобороны России написали об арестах украинцев с «пророссийскими» взглядами.