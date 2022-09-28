«Это долг каждого мужчины». Сотрудник администрации Дмитровского округа рассказал, почему стал добровольцем | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 05:04 Поделиться Telegram

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Viber «Это долг каждого мужчины». Сотрудник администрации Дмитровского округа рассказал, почему стал добровольцем Сотрудник администрации Дмитровского округа решил добровольно отправиться на спецоперацию

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Сотрудник администрации Дмитровского городского округа Дмитрий Мурыгин решил добровольно отправиться в зону проведения спецоперации. Он пообещал мужественно защищать Россию.

«Добровольно принял решение отправиться на специальную операцию в рамках мобилизации, объявленной президентом России. Считаю, что это долг каждого мужчины. Кто-то должен Родину защищать. Лучше мы будем защищать ее вдалеке от Москвы и не допустим того, чего не допустили наши деды и прадеды», — сказал Мурыгин.

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Частичная мобилизация проходит во всех регионах России с 21 сентября. О ее проведении объявил глава государства Владимир Путин.

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Многие мужчины приходят в военкоматы добровольно. Ранее так поступил житель Каширы Антон Суханов. Он стал первым добровольцем, кто по собственному желанию поехал в зону проведения спецоперации на Украине.

Как уточнял министр обороны Сергей Шойгу, призовут около 300 тысяч резервистов. В первую очередь речь идет о служивших россиянах и тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Всего под частичную мобилизацию попадает 1% от всего мобилизационного ресурса страны.

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