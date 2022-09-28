«Это долг каждого мужчины». Сотрудник администрации Дмитровского округа рассказал, почему стал добровольцем | 360°

Все новости
Мир
28 сентября 2022, 06:26
«Несогласие людей с этой политикой». МИД Абхазии поддержал проведение референдума в Донбассе
Мир
28 сентября 2022, 06:00
Турция на этой неделе объявит детали альтернативы карте «Мир» — СМИ
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Общество
28 сентября 2022, 05:29
Специалисты IT и телеком-компаний подали более 1,5 тысячи заявок на отсрочку от призыва
Важное
28 сентября 2022, 05:12
США своими заявлениями делают себя стороной конфликта на Украине — Антонов
Эксклюзив
28 сентября 2022, 05:04
«Это долг каждого мужчины». Сотрудник администрации Дмитровского округа рассказал, почему стал добровольцем
Мир
28 сентября 2022, 05:00
Полиция арестовала спрятавшуюся в кустах после ссоры с британцем украинскую беженку
Эксклюзив
28 сентября 2022, 04:34
«Положили на землю всю в крови». Мать погибшей в школе Ижевска пятиклассницы рассказала о дочери
Эксклюзив
28 сентября 2022, 04:27
«Нужно было придумать что-то фантастическое». Полевой командир рассказал, как ополченцы обманывали ВСУ в 2014 году
Мир
28 сентября 2022, 03:52
США задумали выделить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд — СМИ