СК проверит сообщения об угрозах жителям Запорожья за сотрудничество с Россией

Российские следователи проверят сообщения СМИ о том, что жителям Запорожской области, которые начали сотрудничать с Россией, поступают угрозы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что зафиксируют все данные и примут решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности причастных лиц.

Об угрозах, которые получают мэры городов Запорожья, учителя, директора предприятий и просто мирные люди, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в интервью ТАСС.

Он пояснил, что жители получают сообщения с угрозами убийства и пожизненного тюремного заключения. Кроме того, в их домах и квартирах неизвестные бьют стекла.

Рогов сравнил ситуацию с временем после Великой Отечественной войны, когда простые украинцы пытались наладить свою мирную жизнь, но при этом подвергались нападениям участников националистического подполья.