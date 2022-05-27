Сотни украинских националистов пытались попасть в Россию под видом беженцев

Националисты, в числе которых и те, кто принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, предпринимают попытки проникнуть в Россию под видом беженцев. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины», — сообщил генерал.

В потоке покидающих страну людей, как отметил Кулишов, пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже выявили порядка 250 боевиков.

По словам Кулишова, риски провокаций со стороны украинских спецслужб на границе с Россией возросли. Украинские бойцы, по словам генерала, устраивали дискриминационные действия в отношении пересекающих границу россиян. В 2021 году пограничники семь раз применили оружие в ходе несения пограничной службы на сухопутном участке.