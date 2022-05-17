facebook_pixel
    17 мая 2022, 00:17

    Сотни украинских боевиков вышли с «Азовстали»

    RT: порядка 300 украинских боевиков вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе

    Александр Блинов

    Около 300 украинских боевиков вышли с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в своем Теlеgrаm-канале сообщил корреспондент RT Максим аль-Тури.

    Сотни украинских боевиков вышли с «Азовстали»

    Среди боевиков, вышедших с «Азовстали», порядка 50 раненых. По словам корреспондента RT, их уже доставили в ЦРБ Новоазовска в ДНР, где окажут всю необходимую помощь. Остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки.

    В подтверждение этой информации Telegram-канал «Vоенкор Котенок Z» показал фотографии с десятками мужчин в камуфляжной форме, занявших места в автобусах, на которых их готовятся вывезти из района «Азовстали».

    По данным канала, первые допросы сдавшихся боевиков планируются уже грядущим утром.

    Момент прибытия автобусов с ранеными боевиками к ЦРБ Новоазовска тоже сняли на видео. Ролик выложил Telegram-канал Shot.

    На кадрах показано, как раненых радикалов с «Азовстали» привезли к больнице в ДНР на автобусах с красными крестами и символами Z. Травмированные боевики скрыли свои лица от объективов за темными шторками. Когда автобус приехал, первыми из салона вышли российские военные с автоматами.

    Минобороны РФ ранее сообщило о достижении договоренностей по вывозу раненых с «Азовстали».