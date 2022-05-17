Сотни украинских боевиков вышли с «Азовстали»
RT: порядка 300 украинских боевиков вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе
Около 300 украинских боевиков вышли с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в своем Теlеgrаm-канале сообщил корреспондент RT Максим аль-Тури.
Среди боевиков, вышедших с «Азовстали», порядка 50 раненых. По словам корреспондента RT, их уже доставили в ЦРБ Новоазовска в ДНР, где окажут всю необходимую помощь. Остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки.
В подтверждение этой информации Telegram-канал «Vоенкор Котенок Z» показал фотографии с десятками мужчин в камуфляжной форме, занявших места в автобусах, на которых их готовятся вывезти из района «Азовстали».
По данным канала, первые допросы сдавшихся боевиков планируются уже грядущим утром.
Момент прибытия автобусов с ранеными боевиками к ЦРБ Новоазовска тоже сняли на видео. Ролик выложил Telegram-канал Shot.
На кадрах показано, как раненых радикалов с «Азовстали» привезли к больнице в ДНР на автобусах с красными крестами и символами Z. Травмированные боевики скрыли свои лица от объективов за темными шторками. Когда автобус приехал, первыми из салона вышли российские военные с автоматами.
Минобороны РФ ранее сообщило о достижении договоренностей по вывозу раненых с «Азовстали».