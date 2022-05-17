Сотни украинских боевиков вышли с «Азовстали»

Около 300 украинских боевиков вышли с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в своем Теlеgrаm-канале сообщил корреспондент RT Максим аль-Тури.

Среди боевиков, вышедших с «Азовстали», порядка 50 раненых. По словам корреспондента RT, их уже доставили в ЦРБ Новоазовска в ДНР, где окажут всю необходимую помощь. Остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки.

В подтверждение этой информации Telegram-канал «Vоенкор Котенок Z» показал фотографии с десятками мужчин в камуфляжной форме, занявших места в автобусах, на которых их готовятся вывезти из района «Азовстали».

По данным канала, первые допросы сдавшихся боевиков планируются уже грядущим утром.

Момент прибытия автобусов с ранеными боевиками к ЦРБ Новоазовска тоже сняли на видео. Ролик выложил Telegram-канал Shot.

На кадрах показано, как раненых радикалов с «Азовстали» привезли к больнице в ДНР на автобусах с красными крестами и символами Z. Травмированные боевики скрыли свои лица от объективов за темными шторками. Когда автобус приехал, первыми из салона вышли российские военные с автоматами.

Минобороны РФ ранее сообщило о достижении договоренностей по вывозу раненых с «Азовстали».