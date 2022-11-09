Спецоперация 09 ноября 2022, 23:27 Сотни подготовленных британцами бойцов ВСУ прибыли в Запорожье для атаки АЭС — Рогов Рогов: 300 подготовленных Британией бойцов ВСУ прибыли за последнее время в Запорожье РИА «Новости»

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Порядка 300 подготовленных британскими специалистами боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в Запорожье за последнее время. Об этом 9 ноября заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

Он отметил, что более 450 человек из элиты ВСУ уже тренировались в районе населенного пункта Вольноандреевки. По его словам, к ним присоединились еще почти 300 боевиков.

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«Они сейчас все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного. <…> То есть, как минимум уже 700 человек мы видим, подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции», — подчеркнул Рогов.

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По его словам, в подразделения ВСУ, которые ведут обстрелы Запорожской АЭС, поступило около 500 снарядов для гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Накануне Рогов сообщил, что на украинской стороне воюют не просто иностранные наемники, а военнослужащие польской регулярной армии. Член ВГА также рассказал, что ВСУ несколько раз попытались прорвать линию обороны в Запорожском регионе, однако были отброшены российскими войсками. Он подчеркнул, что украинские боевики понесли серьезные потери, сообщил RT.