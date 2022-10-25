Сотни ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись домой | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 14:17 Сотни ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись домой ОНФ Якутии: домой вернулись более 420 ошибочно мобилизованных жителей региона РИА "Новости"

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Ошибки при проведении частичной мобилизации исправляют в Якутии. Домой вернулись более 420 человек. Об этом объявил на пленарном заседании госсобрания депутат, руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый, сообщило РИА «Новости».

«Позиция главы республики по возврату так называемых ошибочно мобилизованных. <…> 420 с лишним человек возвращены», — сказал он.

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Главной темой пленарного заседания парламента стал бюджет на следующий и плановые 2024 и 2025 годы. Депутаты утвердили его с учетом трат на меры поддержки семьям мобилизованных.

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В Якутии, кроме единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей, семьи мобилизованных освободили от оплаты детского сада, путевок в лагеря детям от 6,5 до 18 лет, горячего питания для учащихся с пятого по 11 классы.

Детям бойцов, которые учатся в вузах, назначили повышенную стипендию, сообщили в парламенте. Тем, кто только собирается поступать, — приоритетное право заключить договор о целевом обучении в высших и средних учебных заведениях. Семьям военнослужащих также ввели субсидию на газификацию дома на сумму 150 тысяч рублей.

Еще в сентябре первые жители Якутии, мобилизованные из-за неточности в документах, вернулись домой из учебного центра в Хабаровском крае, сообщили «Известия». Среди них были отец четверых детей и люди, имевшие отсрочку по другим причинам.