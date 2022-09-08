Состояние пострадавшего после теракта коменданта Бердянска стабилизировалось | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Состояние пострадавшего после теракта коменданта Бердянска стабилизировалось Медики стабилизировали состояние раненого в результате теракта коменданта Бердянска Piron Guillaume / Unsplash. com

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Состояние пострадавшего в результате теракта коменданта Бердянска Артема Бардина стабилизировали, рассказал ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что врачи дают обнадеживающие прогнозы на восстановление пациента.

«Состояние стабильное, врачам удалось стабилизировать», — заявил Рогов.

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Днем во вторник в центре Бердянска взорвалась машина военного коменданта города Артема Бардина. В тяжелом состоянии его отправили в больницу. В мэрии случившееся назвали терактом, уточнив, что украинские власти продолжают запугивать жителей освобожденных территорий.

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Накануне вечером в Бердянске сработала система ПВО. По словам Владимира Рогова, техника отбила «ударные БПЛА боевиков Зеленского».

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