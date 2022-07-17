Состав ВСУ тает на глазах

Минобороны сообщило, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «360» сказал, что это — результат активной работы ВС России в последние недели.

Далее — его прямая речь.

Сегодняшний брифинг Минобороны показал основные направления задач, стоящих перед союзными силами. Сейчас эти моменты бросаются в глаза.

Идет активное уничтожение живой силы противника. Если раньше, например месяц назад, на этом не сосредоточивались, то в последние недели явно начало прослеживаться выполнение задачи по уничтожению личного состава ВСУ. И мы видим достаточно серьезные успехи по этому направлению.

Украинская армия теряет людей

Если мы посмотрим последние сводки, то в них в первую очередь указывают численные потери ВСУ, а также моральное состояние армии противника.

Несмотря на заявление советника офиса президента Украины Алексея Арестовича и других руководителей киевского режима о каких-то победах, все больше воинских подразделений врага предпочитает дезертирство с линии фронта. Эти военные требуют, чтобы их отправили на территорию Западной Украины, и отказываются защищать Донбасс. Это тоже говорит о морально-нравственном состоянии противника и указывает на начало достаточно серьезного перелома в состоянии личного состава ВСУ.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, я обратил внимание на сообщение о продвижении ВС России в сторону Славянска. В то же время со стороны Изюма идет очень медленное наступление союзных сил. Это связано с тем, что в этой зоне за восемь лет враг создал целые системы мощнейшего укрепления. Они позволяют пересидеть даже бомбовые удары.

ВС России продвигаются, несмотря на преграды

Но основное внимание я бы обратил на продвижение наших войск по линии Северска и Артемовска. Тут проходит линия временной обороны ВСУ. С ее помощью противник хотел отстоять Славянск и Краматорск. Но у местной группировки есть важная особенность. Линия временной обороны ВСУ защищена как раз со стороны Изюма.

Источник фото: РИА «Новости»

Да, тут есть укрепления. Но они не столь мощные, как на северных рубежах. И продвижение наших войск как раз и сосредоточено в основном на взятии сначала Северска, а затем Артемовска. После этого ВС России выйдут с востока на славянско-краматорскую группировку ВСУ.

Надо понимать, что это подразделение украинской армии достаточно мощное. Славянско-краматорская группировка ВСУ хорошо вооружена. В эту зону стянуты наиболее подготовленные элитные части, которые имеют очень хорошее вооружение и боевой опыт. Их задача — сдерживать натиск союзных сил и защищать этот район столько времени, сколько это будет возможно.

Я думаю, что это распоряжение киевского режима нацелено на затягивание вооруженного конфликта. Ведь в эту зону ВСУ доставит вооружение, присланное странами НАТО. Таким образом, у украинской армии появится возможность для нанесения контрударов.

Опережая планы противника

Руководство ВС России тоже знает о желании украинских властей затянуть вооруженный конфликт. Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу нашим войскам ускорить наступление. То есть, с одной стороны, он распорядился отодвинуть фронт для того, чтобы прекратить обстрелы мирных городов мирного населения. С другой стороны, Шойгу поручил добиться решительных побед до поступления нового вооружения на линию фронта.

Источник фото: РИА «Новости»

Параллельно со все этим идет уничтожение военной инфраструктуры Украины — оборонные предприятия и базы хранения оружия из НАТО. И это очень важно. Если, скажем, Запад ежедневно поставляет Украине 20 ракет, мы уничтожаем 30. Это значит, что количество ракет в распоряжении ВСУ будет постоянно сокращаться и мы будем добиваться определенного преимущества. Пусть не такими быстрыми темпами, как многим бы хотелось.

Я предполагаю, что задачи на славянско-краматорском направлении будут выполнены до начала сентября. По факту это приведет к освобождению Донбасса, потому что противник либо будет вынужден отступить, либо окажется в окружении.