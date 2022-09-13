Сослуживцы прострелили ноги боевику «Айдара» за отказ участвовать в боевых действиях | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 10:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сослуживцы прострелили ноги боевику «Айдара» за отказ участвовать в боевых действиях Народная милиция ЛНР взяла в плен боевика «Айдара», которого пытали сослуживцы РИА "Новости"

Читать 360tv в

Участник украинского националистического батальона «Айдар»* Степан Белокий, брошенный на позициях своими сослуживцами, рассказал, что ему прострелили ноги за отказ воевать. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.

В ведомстве пояснили, что мужчина попал в плен. По словам бывшего боевика, он не захотел участвовать в боевых действиях и за это его пытали.

Реклама

«Отказался воевать, потом пришли какие-то люди в масках — то ли „Айдар“*, то ли кто его знает. Нас [с еще одним сослуживцем] завезли в подвал и прострелили ноги, пытали», — рассказал Белокий.

Реклама

Он добавил, что долго был без сознания, очнулся, когда его уже несли на носилках. В плену ему оказали помощь, накормили. По его словам, желающих воевать немного. Он добавил, что такие настроения и в батальоне «Айдар»*, куда просто набирали мобилизованных.

* «Айдар» — украинское националистическое вооруженное формирование, против участников которого в России возбуждены уголовные дела.

0 0 0 0 0 0