Сослуживцы прострелили ноги боевику «Айдара» за отказ участвовать в боевых действиях | 360°

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Сослуживцы прострелили ноги боевику «Айдара» за отказ участвовать в боевых действиях

Народная милиция ЛНР взяла в плен боевика «Айдара», которого пытали сослуживцы

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Участник украинского националистического батальона «Айдар»* Степан Белокий, брошенный на позициях своими сослуживцами, рассказал, что ему прострелили ноги за отказ воевать. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.

В ведомстве пояснили, что мужчина попал в плен. По словам бывшего боевика, он не захотел участвовать в боевых действиях и за это его пытали.

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«Отказался воевать, потом пришли какие-то люди в масках — то ли „Айдар“*, то ли кто его знает. Нас [с еще одним сослуживцем] завезли в подвал и прострелили ноги, пытали», — рассказал Белокий.

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Он добавил, что долго был без сознания, очнулся, когда его уже несли на носилках. В плену ему оказали помощь, накормили. По его словам, желающих воевать немного. Он добавил, что такие настроения и в батальоне «Айдар»*, куда просто набирали мобилизованных.

* «Айдар» — украинское националистическое вооруженное формирование, против участников которого в России возбуждены уголовные дела.

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