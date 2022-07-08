Военные ВСУ выпороли сослуживца за пьянку
Военные ВСУ привязали за пьянку привязали сослуживца к дереву и выпороли
Военнослужащие украинской армии решили оригинальным способом наказать сослуживца за пьянку. Видео появилось в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
На кадрах видно, что мужчина привязан к дереву, а его голые ягодицы выставлены наружу. Другой военной бьет его по пятой точке плеткой и спрашивает, насколько он усвоил урок отказа от алкоголя.
В какой-то момент провинившийся боец устает терпеть побои и начинает кричать, чтобы его отпустили.
Военный Народной милиции ДНР рассказывал, что украинские солдаты идут в бой под наркотическими вещества. Кроме того, подразделения НМ ДНР находили на позициях националистов наркотики и психотропные вещества.
Профессор Андрей Зберовский объяснил, что солдаты ВСУ идут в бой после приема специальных американских наркотиков, которые подавляют чувство страха.