Спецоперация 27 июля 2023, 09:29 Сорвать контрнаступление помогла изобретательность. Американские журналисты — о методах ВС России The Economist: изобретательность ВС России замедлила контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные ответили на контрнаступление стремительными атаками вместо того, чтобы прятаться в окопах. Изобретательность помогла им сорвать планы киевского режима и замедлить продвижение Вооруженных сил Украины, заявило издание The Economist.

Контрнаступление началось, по информации американских журналистов, почти восемь недель назад. Большинство оснащенных западным вооружением бригад не задействовали, надежды украинского командования на быстрый прорыв не оправдались — пришлось продвигаться медленней и трудней, чем ожидали военные.

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В самом начале кампании новые бригады ВСУ увязли, наткнулись на минные поля или стали мишенью для российской артиллерии, противотанковых ракет, ударных вертолетов и барражирующих боеприпасов. Тогда военные изменили тактику. Они стали отправлять к линии обороны небольшие отряды спешенной пехоты, не больше 20 человек. Украине удалось получить контроль лишь над 0,3% территории, освобожденной Россией.

«Российская армия не только грамотно выполнила свою доктрину, но и ввела новшества, например, установив несколько противотанковых мин друг на друга для уничтожения мин», — рассказал военный эксперт Роб Ли.

Провал контрнаступления ВСУ объяснили хорошей подготовкой армии России. Она оборудована линии обороны глубиной 30 километров с земляными валами, противотанковыми ловушками и минами. Вместо того чтобы отвечать на нападения ВСУ из траншей и со стационарных позиций, российские бойцы устроили успешные мобильные и быстрые контратаки.