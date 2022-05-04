Сопровождение вертолетами Ми-8 гумколонны в Донбассе показали на видео

Российские военные проконтролировали доставку очередной партии гумпомощи в Донбасс. Телеканал «Звезда» показал полет Ми-8 над колонной.

Традиционно колонну гумпомощи прикрыли Ми-8 и Ми-24 с воздуха. На земле ее сопровождали зенитчики и авианаводчики на автомобилях. Визуальный контроль местности с вертолетов велся непрерывно. Военные следили за тем, что происходило не только на земле, но и в небе. Во время сопровождения колонны они постоянно держали в руках автоматы, чтобы в любой момент быть готовыми к отражению провокации.

«У нас три главные составляющие: слышу, вижу и управляю. Если что-то из этого теряется, ты не имеешь права давать никаких команд. Здесь ты все видишь, у тебя нет двух одинаковых наведений. Это такое довольно-таки творческое мероприятие», — рассказал один из бойцов.

На минувшей неделе православные добровольцы рассказали о нападении на их колонну гумпомощи по пути из Харьковской области. Украинские националисты заметили их еще в городе и открыли огонь, когда те проезжали село Журавлевка Белгородской области.