27 января 2023, 12:28
«Соответствует законодательству». Песков — о помиловании заключенных, участвующих в СВО
Представитель Кремля Песков: указы о помиловании заключенных — участников СВО засекречены
Помилование заключенных, участвующих в спецоперации, осуществляется строго в соответствии с законодательством. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что бывшие заключенные получают помилование, «первые деньги на светлое будущее, юридическую помощь» после полугодовой службы по контракту.
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Песков отметил, что не может ничего говорить о подобных указах, поскольку «существуют указы открытые и существуют указы с различными грифами секретности».
«Но я могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — процитировал Дмитрия Пескова ТАСС.
Ранее стало известно, что из зоны спецоперации уже вернулись более 100 бывших заключенных, помилованных за участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер».
Дмитрий Песков
Армия
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