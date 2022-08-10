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    10 августа 2022, 18:41

    Сооснователь Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

    Сооснователь Amnesty International Вестберг уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

    Оксана Кириллова

    Сооснователь шведского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Пер Вестберг покинул пост из-за скандального доклада о преступлениях Украины. Об этом он сообщил газете Svenska Dagbladet.

    Сооснователь Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

    «Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество [с организацией]», — сообщил Вестберг, добавив, что не согласен с выводами доклада о ВСУ.

    Amnesty International 4 августа заявила, что ВСУ размещали военную технику на территории населенных пунктов, больниц и школ в Донбассе и ряде регионов Украины, создавая угрозу для населения. правозащитники обвинили Украину в нарушении международного права. Доклад возмутил украинского президента Владимира Зеленского — он заподозрил, что организация хочет «амнистировать Россию». Однако генсек Amnesty International Аньес Калламар отметила, что доклад основан на «доказательствах, собранных в ходе обширных расследований».

    Американский правозащитник Аджаму Барака уличил Зеленского в попытках скрыть очевидные факты. В итоге правозащитная организация извинилась перед Украиной за боль, которую причинили ее жителям раскрывшиеся факты, но не отказалась от своих тезисов.