Сообщения о взятии украинскими боевиками Снигиревки в Херсонской области назвали фейком | 360°

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Сообщения о взятии украинскими боевиками Снигиревки в Херсонской области назвали фейком

Глава ВГА Снигиревского района Барбашов назвал вбросом переход города под контроль ВСУ

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Информация о вхождении ВСУ в населенный пункт Снигиревка в Херсонской области не соответствует действительности. Об этом 5 октября заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Снигиревка по-прежнему под контролем ВС РФ. „Новость“ о вступлении в населенный пункт ВСУ — вброс, который даже украинские каналы постеснялись разгонять», — пояснил Барбашов в Telegram-канале.

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По его словам, ситуация на фронте достаточно сложная, однако город полностью находится под контролем российских войск. Он добавил, что боев в непосредственной близости к самой Снигиревке сейчас нет.

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В среду замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВС РФ проводят перегруппировку в регионе. Он отметил, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено.

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