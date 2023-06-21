Спецоперация 21 июня 2023, 02:49 «Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ с применением инновационных боеприпасов Военкоры показали уничтожение позиции ВСУ «Солнцепеками» с инновационными боеприпасами РИА «Новости»

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Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» атаковал позиции украинских военных в приграничной зоне с применением инновационных боеприпасов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Развед Дозор».

На видеозаписи показано, как российские военные наносят удар точно в цель.

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«„Солнцепек“ западной группировки работает по позициям ВСУ в приграничной зоне с применением инновационных боеприпасов», — отметили авторы Telegram-канала.

До этого военкоры опубликовали видео разгрома украинских военных на окраине поселка Пятихатки на Запорожском направлении. Сейчас, как уточняется, за этот населенный пункт продолжаются ожесточенные бои. В сражениях принимают участие бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, 19-я дивизия, 429-й мотострелковый и 292-й саперные полки из Владикавказа.

На опубликованных военкорами кадрах видно, как артиллерия ВС России уничтожает танки, броневики и пехоту противника. Подразделения ВСУ несут на этом направлении большие потери.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские бойцы на Краснолиманском направлении отбили две атаки ВСУ и уничтожили термобарическими снарядам опорный пункт противника.