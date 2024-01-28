Спецоперация 28 января 2024, 09:26 «Солнцепеки» поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении МО: расчеты ТОС «Солнцепек» ликвидировали опорные пункты ВСУ под Купянском Пресс-служба Минобороны

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Российские войска ударили с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по украинским опорным пунктам на Купянском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Расчеты ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Запад“ на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ», — указали в Минобороны.

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По данным ведомства, запуски прошли на расстоянии более 4,5 километра с использованием программных систем топогеодезической привязки. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты в составе расчетов ТОС поддерживают работу наземной войсковой группировки, добавили в Минобороны.

Ранее российские военные отбили пять атак ВСУ под Купянском. Группировка войск «Запад» отбросила штурмовые группы украинских боевиков в районах Синьковки в Харьковской области и села Терны в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 25 человек, а также две ББМ и три автомобиля.