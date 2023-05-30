30 мая 2023, 05:49
«Солнцепек» уничтожил два опорных пункта ВСУ
МО РФ: Экипаж ТОС-1 «Солнцепек» поразил два опорных пункта ВСУ
Экипаж тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ударил по двум опорным пунктам ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«В районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжелых огнеметных систем ТОС-1 „Солнцепек“ поражены два опорных пункта», — сказал он.
Реклама
Он отметил, что с помощью расчетов зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» ликвидированы три беспилотника «Фурия», а также БПЛА «Валькирия» и «Лелека».
В том числе российские военные не позволили противнику осуществить разведку боем — были пресечены две попытки. Артиллерийские войска нанесли удары по скоплению националистов ВСУ неподалеку от Времьевки и Великой Новоселки. В итоге были ликвидированы две боевые бронемашины, грузовой автомобиль, пикап и живая сила.
Ранее стало известно о нанесении комбинированного удара по Украине. Во многих областях страны объявили воздушную тревогу. Как сообщили военные корреспонденты, беспилотники достигли целей в Киевской, Черниговской, Сумской и других областях.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама