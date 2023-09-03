Спецоперация 03 сентября 2023, 08:34 «Солнцепек» ударил по скоплению живой силы ВСУ под Артемовском Расчет ТОС «Солнцепек» поразил скопление украинских солдат в районе Клещеевки РИА «Новости»

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Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила скопление солдат Вооруженных сил Украины под Клещеевкой в Артемовском районе ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

«Расчетом тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка», — указал Минесашвили.

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Также штурмовая и армейская авиация нанесли удары по пехоте и боевой технике противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме того, ВС России уничтожили во время контрбатарейной борьбы буксируемую гаубицу M119 производства США, буксируемую гаубицу «Мста-Б» рядом с Белой Горой, Д-20 — в Иванодарьевке и три миномета 120-го калибра.

Ранее российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении, а также ликвидировали примерно 40 украинских военнослужащих.