Спецоперация 12 января 2023, 14:02 Соледар защищали лучшие подразделения ВСУ — «Военное обозрение» «Военное обозрение»: ЧВК «Вагнер» уничтожили не сдавшихся под Соледаром солдат ВСУ РИА «Новости»

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Командование ВСУ отправляло на защиту Соледара лучшие подразделения, в том числе и учеников ВС Англии. Об этом сообщили журналисты издания «Военное обозрение».

По их данным, при защите Соледара ВСУ понесли огромные потери в личном составе и военной технике. При этом среди живой силы было много военнослужащих 77-й аэромобильной бригады украинской армии.

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Предположительно, ее создали осенью 2022 года. Основой для этого формирования стал 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск ВСУ. Бригаду создавали как восьмое по счету подразделение в составе «элитных» войск Украины. Большинство этих солдат прошли подготовку в Великобритании.

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Однако военнослужащих 77-й бригады даже зарубежное боевое образование. По данным журналистов «Военного обозревания», значительную часть личного состава уничтожили бойцы российской ЧВК «Вагнер» в ходе окружения Соледара. Также немало солдат бригады попало в плен.

На днях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что не сдавшиеся боевики ВСУ были уничтожены. Также он исключил возможность предоставления каких-либо «гуманитарных коридоров» для выхода пленных.