Спецоперация 10 января 2023, 23:05 Центр Соледара перешел под контроль российских войск Врио главы ДНР Пушилин: российские силы взяли под контроль центр Соледара

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Центр города Соледар перешел под контроль Донецкой Народной Республики. Об этом в эфире Первого канала заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений „Вагнера“», — отметил он.

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Пушилин рассказал, что в центре города солдаты уже закрепились, с другой стороны продолжают продвигаться, а в западной части Соледара военные проводят зачистку.

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Он отметил, что этот населенный пункт — последнее направление, куда противник мог отступать и выводить свои подразделения. Российские воска продолжают активное наступление, а ВСУ несут серьезные потери.

Также он заявил, что ВС РФ полностью перехватили инициативу у армии противника. По словам врио главы ДНР, наши солдаты не только удерживают собственные позиции, но и наносят серьезный урон украинским подразделениям.