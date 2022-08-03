Соледар может стать ловушкой для 70 тысяч бойцов ВСУ

Зона интенсивных боевых действий в Донбассе переместилась к Соледару. Эксперт по ОДКБ, член Координационного совета Росгвардии Роман Насонов объяснил «360», чем важен этот рубеж и почему сопротивление оказывают в основном иностранные наемники.

Далее — прямая речь.

Иностранные наемники

Сейчас центром активных действий является населенный пункт Соледар, потому что там можно замкнуть значительную группировку численностью 70 тысяч человек. Это был бы сильный уже не тактический, а оперативный успех. Судя по всему, в этом наиболее слабом месте, которое сейчас возникло, самыми сильными являются подразделения иностранных наемников.

В плане профессиональной подготовки они, конечно, сильнее средне подготовленных военнослужащих Украины, бежать которым, как правило, некуда. Такое совпадение имеет место быть Роман Насонов.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу четко поставили задачу не стремиться к какой-то дате решить ту или иную тактическую или оперативную задачу, а действовать исходя из возможностей подразделений, частей и соединений. Поэтому мы продвигаемся именно так, как хотелось бы тактическим командирам: грамотно, толково, в полном соответствии с наличием боеприпасов и необходимого для этого вооружения.

Побег с поля боя

В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за больших потерь командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.

Случаи, когда подразделения переподчиняют от одного командира другому, сводят во временные подразделения, бывают относительно часто. Как правило, это заканчивается недовольством, бурчанием, выражением несогласия.

Ситуация дошла уже до той стадии, когда могут вступить в силу законы военного времени и в отношении этих военнослужащих применят уголовное наказание. Это говорит, что их внутреннее напряжение достигло максимального предела и возможностей.

Силы, вооружение, подготовленность рубежей полностью не отвечают тем требованиям, которые позволили бы выполнить боевую задачу. Говорить о морально-политическом состоянии этого подразделения, наверное, уже не приходится. Этот факт четко говорит о переломе на укрофашистском фронте. Они убегают.

Военная помощь Польши

Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожили базу хранения с вооружением и боеприпасами из Польши.

Глубина огневого поражения у нас с той или другой периодичностью растет. Мы уничтожаем иностранное вооружение не только в момент его выдачи украинским войскам, но и до завершения транспортировки, то есть всего лишь в 50 километрах от украинско-польской границы Роман Насонов.

Это говорит о готовности применить вооружение на любом участке украинской территории. Поэтому Вооруженным силам Украины следует подумать о последствиях, прежде чем обстреливать города.