Спецоперация 04 августа 2023, 11:03 Солдаты ВСУ пытались сбежать с позиций в ЛНР, но попали под огонь своих же стрелков Офицер Марочко: дезертиры ВСУ погибли, сбегая с позиций на Краснолиманском направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Во время боя украинские солдаты пытались дезертировать, но погибли. Сначала по ним выстрелили собственные сослуживцы, затем российская артиллерия. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«На Краснолиманском направлении отмечено самовольное оставление позиций украинскими боевиками», — написал он.

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Бой вели в районе села Терны. Вооруженные силы Украины понесли большие потери, и группа бойцов численностью до отделения решила самовольно оставить позиции. Андрей Марочко сказал, что, так как отход не согласовали с командованием, другие украинские военные открыли по сослуживцам огонь из стрелкового оружия.

Попав под обстрел, дезертиры, по словам офицера, изменили маршрут, но все равно не смогли сбежать. На открытой местности в районе села Ямполовка их настигла российская артиллерия. Солдаты погибли.

Контрнаступление ВСУ перестало быть таковым, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. Оно распалось на отдельные бои.