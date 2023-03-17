17 марта 2023, 13:19
Солдаты ВСУ пытались отбить массированный ракетный удар союзных сил из автоматов Калашникова
Солдаты ВСУ показали на видео массированный ракетный удар союзных сил
Солдаты украинской армии пытались отбить массированный ракетный обстрел со стороны союзных сил из автоматов Калашникова. Причем кадры сняли сами военнослужащие ВСУ. Их опубликовал военный корреспондент с российской стороны Александр Коц в Telegram-канале.
О начале атаки союзных сил предупредил один из украинских военных. Также он призвал своих сослуживцев приготовиться к ответному огню. Те ударили по ракетам ВС России из стрелкового оружия.
Реклама
Их целью тогда стала пролетающая над ними крылатая ракета, выпущенная со стороны союзных сил. Однако в итоге российский боеприпас все же достиг цели и ударил по назначенной цели. Этот объект находился всего в нескольких сотнях метров от места съемки.
Реклама
Всего таких ударов со стороны союзных сил и безуспешных попыток отбиться со стороны солдатов ВСУ было три. При этом судя по звукам с видео, в кадр не попали несколько других попаданий боеприпасов по целям.
ВСУ
Реклама
Реклама