Спецоперация 17 марта 2023, 13:19 Солдаты ВСУ пытались отбить массированный ракетный удар союзных сил из автоматов Калашникова Солдаты ВСУ показали на видео массированный ракетный удар союзных сил РИА «Новости»

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Солдаты украинской армии пытались отбить массированный ракетный обстрел со стороны союзных сил из автоматов Калашникова. Причем кадры сняли сами военнослужащие ВСУ. Их опубликовал военный корреспондент с российской стороны Александр Коц в Telegram-канале.

О начале атаки союзных сил предупредил один из украинских военных. Также он призвал своих сослуживцев приготовиться к ответному огню. Те ударили по ракетам ВС России из стрелкового оружия.

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Их целью тогда стала пролетающая над ними крылатая ракета, выпущенная со стороны союзных сил. Однако в итоге российский боеприпас все же достиг цели и ударил по назначенной цели. Этот объект находился всего в нескольких сотнях метров от места съемки.

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Всего таких ударов со стороны союзных сил и безуспешных попыток отбиться со стороны солдатов ВСУ было три. При этом судя по звукам с видео, в кадр не попали несколько других попаданий боеприпасов по целям.