Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Николаевом | 360°

Важное 08 сентября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

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Viber Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Николаевом Минобороны РФ: солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Николаевом РИА «Новости»

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Военные 59-й бригады ВСУ в Николаевской области не стали выполнять боевые задачи из-за больших потерь. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что ВСУ потерпели огромные потери На Николаево-Криворожском направлении.

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«В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы», — сказал он.

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Военное ведомство уточнило, что всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки ВСУ потеряли 190 военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, а также пять других бронированных машин. Кроме того украинские военные лишились семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Накануне Конашенков сообщал, что 7 сентября ВС России не зафиксировали попытки наступления со стороны ВСУ.

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