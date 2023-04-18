Спецоперация 18 апреля 2023, 09:20 Солдаты ВСУ обстреляли своих бойцов в Артемовске — Марочко Экс-офицер Марочко: солдаты ВСУ обстреляли своих бойцов в Артемовске Официальный сайт президента Украины

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Украинские военные обстреляли своих же сослуживцев, которые находились в домах мирных жителей в Артемовске. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«На юго-западе населенного пункта Артемовск по позициям вооруженных формирований Украины, расположенных в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО с северо-западного направления», — сказал он со ссылкой на данные разведки России.

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По его словам, ВСУ, предположительно, стреляли из района населенного пункта Богдановка, который находится под контролем украинских сил. Также Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины направили подкрепление на Купянское направление.

Колонну техники и около 100 солдат заметили около Табаевки в Харьковской области. Там военные ВСУ создали пункт временной дислокации.