Спецоперация 08 августа 2023, 07:11 Солдаты ВСУ на бронетехнике устроили наступление на Урожайное, но проиграли Группировка «Восток» отбила несколько атак ВСУ на Урожайное в ДНР РИА «Новости»

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Российские войска остановили несколько попыток Вооруженных сил Украины с применением бронетехники пойти в наступление в районе поселка Урожайное. Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил об этом РИА «Новости».

«Передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного», — сказал он.

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К северу от Владимировки военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, в районе Никольского — минометный расчет, рядом с Угледаром — пункт временной дислокации. Олег Чехов сообщил, что у Приютного, Старомайорского и Урожайного авиация ударила по местам скопления военных, техники и пунктам временной дислокации. Расчет переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» сбил беспилотник «Фурия».

Подразделения российской армии пошли в контратаку у Клещеевки, сообщили военкоры. Им удалось взять под контроль несколько опорных пунктов.