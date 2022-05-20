Солдаты ВСУ массово дезертировали на южном направлении с начала спецоперации

Солдаты ВСУ с самого начала спецоперации начали дезертировать на южном направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы, которые российские силовики получили от патриотически настроенных украинских военных.

Всего в оказавшихся в распоряжении агентства документах значатся более двух тысяч фамилий погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен. Также там указаны более 40 дезертиров и обстоятельства их побега. Некоторые их них сбежали прямо с поля боя, некоторые не вернулись из госпиталя, а кто-то молчаливо исчез во время передвижения своего подразделения.

Например, 24 февраля старший механик-водитель войсковой части А4472 и стрелок-помощник гранатометчика во время активной фазы боевых действий покинули БМП и исчезли.

Днем позже два санитара-солдата и младший сержант отказались выполнять приказ о перемещении своего подразделения и сбежали. В тот же день в Северодонецке «отошел в сторону леса для отправки естественных нужд» разведчик. После этого он пропал, связи с ним нет. А командир пулеметного взвода роты огневой поддержки из войсковой части А4472 18 марта не вернулся после лечения,

Ранее сообщалось, что Киев на уровне внутренних документов своей армии признал попадание в российский плен военнослужащих с острова Змеиный. Все это время украинское руководство публично называло их погибшими и даже посмертно представило к высоким наградам.