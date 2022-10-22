Солдаты отряда «Крым» сбили самодельный украинский коптер с запрещенным фосфорным зарядом | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 13:55 Солдаты отряда «Крым» сбили самодельный украинский коптер с запрещенным фосфорным зарядом RT: отряд «Крым» сбил самодельный коптер ВСУ со снарядом, запрещенным Женевской конвенцией

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Военные из отряда «Крым» сбили самодельный квадрокоптер Вооруженных сил Украины. Он нес на себе запрещенный Женевской конвенцией фосфорный заряд. Об этом сообщил военный корреспондент RT с места событий.

Беспилотник был сбит из снайперской винтовки Драгунова. Дрона выдала светящаяся Pro-камера, на которой мигал маячок.

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«В полете он провел недолго, до наших позиций не дошел. У него был запрограммирован маршрут — командные пункты, но чуть-чуть не долетел. Пытался нас обойти, но где-то они ошиблись в координатах», — сказал боец, сбивший украинский самопал.

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По его мнению, этот спаянный из железа дрон работал в паре: первая машина вела разведку, а этот должен был «отработать цель». Боец отметил, что в произведенном кустарным образом беспилотнике были закупные заводские двигатели из Германии (с маркировкой) и японские лопасти.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвался украинский дрон. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.