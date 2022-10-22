Солдаты отряда «Крым» сбили самодельный украинский коптер с запрещенным фосфорным зарядом | 360°

22 октября 2022, 13:55
Солдаты отряда «Крым» сбили самодельный украинский коптер с запрещенным фосфорным зарядом
RT: отряд «Крым» сбил самодельный коптер ВСУ со снарядом, запрещенным Женевской конвенцией
Военные из отряда «Крым» сбили самодельный квадрокоптер Вооруженных сил Украины. Он нес на себе запрещенный Женевской конвенцией фосфорный заряд. Об этом сообщил военный корреспондент RT с места событий.
Беспилотник был сбит из снайперской винтовки Драгунова. Дрона выдала светящаяся Pro-камера, на которой мигал маячок.
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«В полете он провел недолго, до наших позиций не дошел. У него был запрограммирован маршрут — командные пункты, но чуть-чуть не долетел. Пытался нас обойти, но где-то они ошиблись в координатах», — сказал боец, сбивший украинский самопал.
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По его мнению, этот спаянный из железа дрон работал в паре: первая машина вела разведку, а этот должен был «отработать цель». Боец отметил, что в произведенном кустарным образом беспилотнике были закупные заводские двигатели из Германии (с маркировкой) и японские лопасти.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвался украинский дрон. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
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