Солдаты без чувства реальности

Подразделения российский ВС, обследуя оставленные военнослужащими ВСУ позиции, находят так называемые боевые анестезирующие средства — стимуляторы, имеющие, по сути, наркотический эффект. Они делают из бойцов «универсальных солдат», лишая их чувства боли и усталости. Что происходит со здоровьем и жизнью таких солдат в дальнейшем, рассказал «360» психолог, доктор наук, профессор Андрей Зборовский.

Далее — прямая речь.

Системное использование различных препаратов, которые носят, по сути, наркотический характер, которые связаны с работой рецепторов в человеческом организме, настроенных на опиаты, никогда не проходит бесследно для организма. После нескольких недель, а тем более, после месяцев применения таких препаратов, фактически, появляется невероятно тяжелая зависимость.

Чаще всего, до конца жизни эту зависимость от наркотического психотропного вещества человеку преодолеть уже невозможно. Именно поэтому те ветераны Первой мировой войны, которые подсели на различные опиаты во время боевых действий, к сожалению, долго потом не жили. Речь шла о нескольких годах, после чего большинство людей просто-напросто умирало.

Поэтому, когда началась Вторая мировая война, наиболее здравомыслящие политики и генералы не спешили применять данные препараты, поскольку было понятно, что эта армия становится одноразовой. Армия, которая массово использует боевые анестезирующие средства, на какие-то отрезки времени способа повышать эффективность своих боевых действий, но эти препараты имели неизгладимый эффект для психики и здоровья солдат и офицеров, которые их применяли.

У принявшего такие препараты человека возникают галлюцинации, человек находится в состоянии невроза и даже психоза. У него возникает повышенное чувство тревоги — оно вспыхивает как паническая атака и почти не поддается контролю.

Те солдаты и офицеры, которые длительное время используют БАСы, в дальнейшем теряют чувство реальности. Они не понимают, где свои, где чужие. Именно поэтому большое число солдат и офицеров были способны убивать своих собственных товарищей, стрелять в мирное население, потому что им везде чудились различные опасности, которые на самом деле являлись мнимыми.