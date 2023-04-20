Спецоперация 20 апреля 2023, 13:18 Солдат ВСУ заявил, что почти весь его взвод погиб в Артемовске за один день Солдат ВСУ рассказал, как почти весь его взвод погиб за один день в Артемовске Официальный сайт президента Украины

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За один день в боях за Артемовск погиб практически весь взвод ВСУ, в живых остались только три человека. Об этом украинский солдат Алексей рассказал газете Financial Times.

«Это был настоящий ад», — признался военный.

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По его словам, взвод состоял из 21 человека. Трое, включая Алексея, не были ранены. Издание добавило, что ВСУ потеряли в Артемовске большую часть свою опытных бойцов, израсходовали большое количество артиллерии и оружия.

За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Этот населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения Украиной своей группировки в Донбассе. Накануне стало известно, что российские силы контролируют около 90% Артемовска.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают двигаться вперед. Он добавил, что работа идет круглосуточно.