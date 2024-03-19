19 марта 2024, 11:08
Солдат ВСУ сдался в плен из-за поломки польского автомата
Украинский военнослужащий сдался в российский плен из-за отказавшей польской винтовки Grot. Об этом написал еженедельник «Звезда».
Это произошло еще в мае 2023 года. Оружие перестало работать прямо в разгар боя — когда солдат нажал на спусковой крючок, произвело единственный выстрел и заглохло. В итоге автомат пополнил список трофеев ВС России.
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Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в беседе с журналистами исключил возможность отправки войск страны на Украину. По его мнению, у польской армии не хватает танков, снарядов и оружия, войска «не готовы, лишены боеспособности».
Перед этим премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Польша не намерена участвовать в украинском конфликте, хотя ее изо всех сил пытаются столкнуть с Россией. Фицо добавил, что также сделает все, чтобы предотвратить отправку солдат из Словакии на Украину, даже если это будет стоить ему должности.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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