Спецоперация 19 марта 2024, 11:08 Солдат ВСУ сдался в плен из-за поломки польского автомата Официальный сайт президента Украины

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Украинский военнослужащий сдался в российский плен из-за отказавшей польской винтовки Grot. Об этом написал еженедельник «Звезда».

Это произошло еще в мае 2023 года. Оружие перестало работать прямо в разгар боя — когда солдат нажал на спусковой крючок, произвело единственный выстрел и заглохло. В итоге автомат пополнил список трофеев ВС России.

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Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в беседе с журналистами исключил возможность отправки войск страны на Украину. По его мнению, у польской армии не хватает танков, снарядов и оружия, войска «не готовы, лишены боеспособности».

Перед этим премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Польша не намерена участвовать в украинском конфликте, хотя ее изо всех сил пытаются столкнуть с Россией. Фицо добавил, что также сделает все, чтобы предотвратить отправку солдат из Словакии на Украину, даже если это будет стоить ему должности.