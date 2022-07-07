Солдат ВСУ подготовили к работе в условиях биозаражения

Военнослужащих Украины готовили к работе в условиях биологического заражения, в их крови обнаружены антитела к возбудителям различных инфекций. Об этом на брифинге по анализу документов о военно-биологической деятельности США на Украине заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, написал ТАСС.

По его словам, во время стационарного лечения военных ВСУ медики выявили отсутствие терапевтического эффекта после приема антибактериальных препаратов.

«В их крови врачи обнаружили высокую концентрацию антибиотиков, включая фторхинолоны и сульфаниламиды», — сказал Кириллов.

Генерал-лейтенант предположил, что таким образом личный состав ВСУ готовили к работе в условиях биологического заражения, например холеры.

Также Кириллов добавил, что 20% военнослужащих ВСУ переболели или больны лихорадкой Западной Нила, более 4% — лихорадкой с почечным синдромом, 33% — гепатитом А.

«Эти цифры сильно превысили среднестатистические показатели. Есть основания полагать, что военных привлекали к экспериментам по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний», — заключил он.

Ранее Минобороны сообщило, что американские биолаборатории на Украине функционировали без достаточного уровня защиты, что могло привести к распространению заболевания.