Спецоперация 16 февраля 2024, 21:14 «Солдат гонят на убой». В Крынках не осталось ни одного офицера ВСУ Сальдо: в Крынках нет ни одного украинского офицера РИА «Новости»

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В селе Крынки в Херсонской области нет ни одного украинского офицера — смертельной опасности там подвергается только рядовой состав ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Используется англосаксонский принцип удаленного командования, когда офицеры сами находятся в безопасных условиях, а солдат безжалостно гонят на убой», — пояснил глава региона.

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Сальдо добавил, что солдаты ВСУ на Херсонском направлении испытывают снарядный голод — за сутки противник лишь 39 раз выстрелил из ствольной артиллерии. Радиоперехваты показывают, что украинские бойцы деморализованы, растет число отказников, которые не выполняют приказ о переправе на левый берег Днепра.

Ранее военнопленная ВСУ рассказала, что сослуживцы бросили ее раненную в Крынках. От гибели женщину спасли российские солдаты.