Спецоперация 16 октября 2022, 23:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ у Сватова и Кременной — СМИ ТАСС: союзыне силы пресекли попытки наступления ВСУ у Сватова и Кременной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Союзные силы пресекли попытки наступления украинских войск в районах Сватова и Кременной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

По словам собеседника агентства, бойцы союзных сил уничтожили около 90% украинской группировки. При этом он предупредил, что в ближайшие дни ВСУ могут снова пойти на прорыв в районе населенных пунктов Сватово и Кременная.

Реклама

Ранее политолог и военный эксперт Евгений Михайлов заявил «360», что на линии боевого соприкосновения наступает коренной перелом. Российские военные не дают бойцам ВСУ прорвать оборону и совершают успешные действия сразу на нескольких направлениях.

Реклама

Как подчеркивал замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, Россия не ограничена в своих военных возможностях, чего нельзя сказать про Украину. Страна находится в тотальной зависимости от поставок западного оружия. Замглавы региона считает, что киевский режим потерпит поражение предстоящей зимой. Россия «поставит мат» в этом конфликте в ближайшее время.

1 1 0 0 1 0