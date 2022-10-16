Союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ у Сватова и Кременной — СМИ | 360°

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Союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ у Сватова и Кременной — СМИ

ТАСС: союзыне силы пресекли попытки наступления ВСУ у Сватова и Кременной

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Союзные силы пресекли попытки наступления украинских войск в районах Сватова и Кременной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

По словам собеседника агентства, бойцы союзных сил уничтожили около 90% украинской группировки. При этом он предупредил, что в ближайшие дни ВСУ могут снова пойти на прорыв в районе населенных пунктов Сватово и Кременная.

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Ранее политолог и военный эксперт Евгений Михайлов заявил «360», что на линии боевого соприкосновения наступает коренной перелом. Российские военные не дают бойцам ВСУ прорвать оборону и совершают успешные действия сразу на нескольких направлениях.

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Как подчеркивал замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, Россия не ограничена в своих военных возможностях, чего нельзя сказать про Украину. Страна находится в тотальной зависимости от поставок западного оружия. Замглавы региона считает, что киевский режим потерпит поражение предстоящей зимой. Россия «поставит мат» в этом конфликте в ближайшее время.

Специальная военная операция РФ на Украине

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