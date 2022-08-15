Союзные войска заблокировали Северск с трех сторон

Союзные войска заблокировали населенный пункт Северск с трех сторон. Об этом ТАСС сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы подразделения «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под Северском в ДНР. По его словам, войска приступили к зачистке окрестностей города.

Северск находится в 30 километрах от города Лисичанск, который ранее также освободили от украинских нацистов. Он стоит на развилке двух дорог: одна из них ведет в Славянско-Краматорскую агломерацию, а другая — в Бахмут.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал «360», что украинские боевики два месяца готовились к проведению контрнаступления на позиции российских войск, но у них не хватило сил и средств.