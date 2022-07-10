Союзные войска взяли под контроль Григоровку в ЛНР

Бойцы союзных войск взяли под свой контроль Григоровку и продолжают двигаться в сторону Северска. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам местных жителей, украинские боевики стараются перебраться из Северска в пригород. Там они пытаются создать укрепрайон из наскоро вырытых позиций и построенных фортификационных сооружений.

«Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные тербаты», — отметил посол.

Он добавил, что при отступлении украинские войска обстреливают уже освобожденные территории. Под атаку попал населенный пункт Новодружеск. В результате обстрела никто из жителей не пострадал.