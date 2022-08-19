Союзные войска вошли в Соледар

Союзные войска покинули промышленную зону Соледара и вошли в город. Под контролем пророссийских военных уже несколько улиц. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР).

«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта», — заявил в эфире Первого канала офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Ранее стало известно об освобождении Союзными войсками населенных пунктов Зайцево и Дача на территории Донецкой Народной Республики.

Накануне сообщили, что силы ЛНР и ДНР в рамках специальной операции по демилитаризации Украины освободили от националистов 268 населенных пунктов Донбасса.

Минобороны РФ в пятницу рассказало, что мобилизованные в Соледаре в 10-ю горно-штурмовую бригаду украинцы бежали. Больше трети новобранцев дезертировали.