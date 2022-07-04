Союзные войска в Лисичанске захватили трофейные броневики и боеприпасы

Войска Луганской Народной Республики и подразделение «Ахмат», установившие контроль над населенным пунктом Лисичанск, захватили трофейные броневики и боеприпасы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бойцы подразделения «Ахмат» получили в свое распоряжение четыре украинских тяжелых броневика «Варта». Вся техника оборудована американскими радиостанциями. Также среди трофеев обнаружили боеприпасы для стрелкового оружия и минометные снаряды.

Российские войска и подразделения ЛНР полностью освободили Лисичанск 3 июля, о чем министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Накануне представитель НМ ЛНР Андрей Марочко предположил, что войска полностью освободят республику в самое ближайшее время.

Командир полка «Ахмат» Замид Чалаев рассказывал, что союзные войска применили тактику выманивания националистов из города, чтобы исключить потери мирного населения.